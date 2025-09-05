Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren “Mezitli Çocuk Kampüsü”, çocuklara eğlenceli ve öğretici bir ortam sunmaya devam ediyor.MERSİN (İGFA) -Nisan 2025’te kapılarını açan kampüs, bugüne kadar yaklaşık 5 bin öğrenciye ulaştı.

Çocukların sosyal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen Kampüste 6 haftalık periyotlarla düzenlenen atölyeler yoğun ilgi görüyor. Bilimden sanata birçok alanda atölye ile hizmet veren Çocuk Kampüsü’nde sevilen atölyelerden biri de ‘Yaratıcı Mutfak Atölyesi’.

Yaratıcı Mutfak Atölyesi, çocukların doğadan mutfağa uzanan bir yolculukla yemek yapım sürecini deneyimlemelerine olanak tanıyor. Atölyenin minik şefleri bu hafta pizza yapımını öğrendi. Çocuk Kampüsü’nün içinde yer alan Hobi Bahçesi’nden toplanan fesleğenleri de pizzalarına ekleyen çocuklar, bu atölyede hem el becerilerini geliştiriyor hem de bir şeyler üretebilmenin mutluluğunu yaşıyor. 5-14 yaş grubuna hitap eden Çocuk Kampüsü’nde, Mutfak Atölyesi’ne ise 7-14 yaş arası çocuklar kabul ediliyor. Çocuklar burada hem yaratıcılıklarını ve düşünme becerilerini geliştiriyor hem de keyifli vakit geçirerek sosyalleşme imkanı buluyor.

Mezitli Çocuk Kampüsü Sorumlusu Merve Etiler Özer, kampüsün açıldığı günden bu yana yaklaşık 5 bin öğrenciye ulaştığını belirterek, “Eylül ayında yeni kurlarımız başlıyor. Tasarım, Dans, Müzik-Ritim, Akıl ve Zeka Oyunları, Hobi, Masal-Drama, Doğa, Fotoğrafçılık ve Yaratıcı Mutfak olmak üzere toplam 9 atölyemizle çocuklara çok yönlü gelişim alanları sunuyoruz” dedi.