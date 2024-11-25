Geçtiğimiz aylarda 2025 Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları ev sahipliği netleşen Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, diğer adaylıkları olan 2025 Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları ve 2026 Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunlarında da mutlu sona ulaştı.ANKARA (İGFA) - Dünya Bedensel Engelliler 2025 Plaj Oyunları ve 2026 Gençlik Oyunları Mersin’in ev sahipliğinde Türkiye’de düzenlenecek.

Mersin'in ev sahipliği, bugün yapılan Uluslararası Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (World Abilitysport) Yönetim Kurulu toplantısında başarılı bir adaylık sunumu sonrasında yönetim kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

2025 Dünya Plaj Oyunlarına, triatlon, yelken, plaj voleybolu, açık su yüzme, sörf, spor tırmanışı ve netleşecek diğer su sporları ve demo sporlar ile birlikte 30’un üzerinde ülkeden 500’ün üzerinde Paralimpik sporcunun katılması bekleniyor.

2026 Dünya Gençlik Oyunlarında ise, okçuluk, atletizm, CP futbol, badminton, oturarak voleybol, halter, atıcılık, masa tenisi, basketbol, eskrim, tenis, triatlon ve spor tırmanışı başta olmak üzere, eklenecek diğer branşlarla birlikte 50’nin üzerinde ülkeden 800’ün üzerinde sporcunun katılımı beklenmektedir.

Şampiyona ev sahiplikleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu, 2013 yılında Türkiye’nin bugüne kadar ev sahipliği yaptığı en prestijli uluslararası organizasyonlardan biri olan Akdeniz Oyunlarının yapıldığı kent olan Mersin'in uluslararası standartlara uygun tesis alt yapısı ve organizasyon tecrübesiyle marka kentlerimizden biri olduğunu söyledi.

"Son yıllarda da birçok uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapmaya devam eden Mersin inanıyoruz ki, söz konusu bu organizasyonlarla Paralimpik Hareketin ülkemizde yaygınlaşmasına katkı sağlayan önemli kilometre taşı olacaktır" diyen Dr. Aksu, "Komite olarak 2028 Los Angeles ve 2032 Brisbane Paralimpik Oyunları ile İstanbul’da ev sahipliği yapmayı arzu ettiğimiz 2036 Olimpik ve Paralimpik Oyunları yolunda uluslararası organizasyon adaylıklarımızı ve ev sahipliklerimizi devam ettirerek ülkemizin spor vizyonuna, camiamıza ve sporcularımıza fayda sağlamak gayretindeyiz” dedi.

Bu arada Dünya Bedensel Engelliler 2025 Plaj Oyunları'nın Ekim ayında yapılması planlanırken, 2026 Gençlik Oyunları kesin tarihinin daha sonra belirleneceği öğrenildi.