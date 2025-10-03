Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kadın Sağlığı Danışma Merkezi, kadınların hem fiziki hem de mental açıdan daha sağlıklı bir yaşam sürmesini amaçlarken, tüm hizmetleri ücretsiz sağlayarak bütçelerine de dost oluyor.MERSİN (İGFA) - Omurga sağlığı sorunları yaşayan 18-65 yaş arası kadınlara egzersiz danışmanlığı hizmeti sunulurken, 10-18 yaş grubunda skolyoz tanısı konan genç bireyler için de bireysel destek seansları düzenleniyor. Verilen hizmetler sayesinde kadınlar ekonomik şartlara takılmadan, güvenilir bir kurum çatısı altında sağlıklarına katkı alabiliyor.

DENİZ: “SKOLYOZUN EĞRİLİĞİNE VE YAŞINA BAĞLI OLARAK, KİŞİYE YÖNELİK EGZERSİZ PROGRAMLARI UYGULUYORUZ”

Büyükşehir Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nde Fizyoterapist olarak görev yapan Ayşe Deniz, merkez hakkında bilgiler verdi. Deniz, “Burada 18-65 yaş arası omurga sağlığı problemi olan veya kas, iskelet sistemi hastalığı yaşayan danışanlarımıza, egzersiz danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda, 10-18 yaş arası Skolyoz tanısı alan hastaları da bireysel seanslara almaktayız” dedi. Skolyoz hastalığının son günlerde çok artış gösterdiği ifade eden Deniz, hastalığın detayları ve ilerleyiş süreci hakkında bilgiler vererek, “Eğriliği ve kişinin ağrılarını azaltmak için, 3 boyutlu Skolyoz egzersizleri yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Merkeze gelen danışanların süreçleri hakkında da açıklamalarda bulunan Deniz, “İlk önce fiziksel bir değerlendirmeye alıyoruz. Kişinin varsa grafisi, Skolyoz tetkiki ve doktor onayı ile birlikte bir egzersiz programı belirliyoruz. Skolyozun eğriliğine ve yaşına bağlı olarak, kişiye yönelik egzersiz programları belirleyip bu yönde çalışıyoruz” diye konuştu.