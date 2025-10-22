Mersin Büyükşehir Belediyesi, üretimin kalbini attıran çiftçilere tarımsal destekler sunmaya devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Tarım sektörünün gelişimine ve üreticilerin güçlenmesine büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, Toroslar İlçesi Buluklu Mahallesi’nde düzenlediği törende üreticilere güneş paneli, sıvı gübre ve nergis soğanı desteğinde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 3 önemli proje, kırsal kalkınmayı desteklemek, üretim maliyetlerini azaltmak ve sürdürülebilir tarımsal üretimi yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirildi.

Küçükbaş hayvancılık ve arıcılık yapan üreticilerin enerji ihtiyacını karşılamak, kırsalda yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen ‘Mobil Güneş Paneli Desteği Projesi’ kapsamında, Toroslar ilçesinden 21 üreticiye mobil güneş enerjisi sistemi desteği sağlandı. Bu yıl Toroslar’da, 76 adet, Mersin genelinde ise toplam 1160 adet mobil güneş enerjisi sistemi üreticilere ulaştırılmış olacak.

Doğal afetlerden etkilenen küçük ölçekli meyve üreticilerine yönelik proje kapsamında toprak sağlığını iyileştirmek ve ürün kalitesini artırmak hedefiyle yürütülen ‘Sıvı Gübre Desteği Projesi’ kapsamında, her üreticiye 40 litre sıvı azot gübre ve 20 litre organik gübre olmak üzere toplam 60 litre sıvı gübre desteği veriliyor. Gerçekleşen törenle, Toroslar ilçesinden 1300 üreticiye toplam 78 bin litre sıvı gübre dağıtıldı. Mersin genelinde ise 6 bin 500 üreticiye 390 bin litre sıvı gübre desteği sağlanıyor.

‘Nergis Soğanı Desteği Projesi’ kapsamında ise alternatif ürün yetiştiriciliğini teşvik etmek, üretici gelirini artırmak ve biyoçeşitliliği desteklemek amacıyla Toroslar ilçesindeki 27 üreticiye toplam 40 bin 500 adet kokulu katmerli nergis soğanı dağıtıldı. Destekten 12’si kadın, 15’i erkek olmak üzere 27 üretici yararlandı. Dağıtımlar Işıktepe, Yüksekoluk, Resul, Sadiye, Ayvagediği, Yeniköy ve Akbelen mahallelerinde gerçekleştirildi. Bu destek sayesinde, kışın üretimin durduğu araziler boş kalmayacak; üretici alternatif bir gelir kapısı aralamış olacak. Bu yıl Toroslar ilçesinde 266 bin 615 adet, Mersin genelinde ise 626 bin 336 adet nergis soğanı üreticilere ulaştırılmış olacak.