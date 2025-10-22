İstanbul'da Maltepe Belediyesi ve Habitat Dermeği iş birliğiyle Maltepeli kadınlara ekim ayı içerisinde güvenli internet kullanımıyla ilgili farklı konu başlıklarında ücretsiz eğitimler düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi’ne bağlı Küçükyalı ve Esenkent Kadın Danışma Merkezleri ile Altın Yıllar Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen eğitimler, Gülsuyu Kadın Danışma Merkezi’nde, Habitat Derneği ve Meta iş birliğiyle yürütülen “Kontrol Bende Projesi” nde yer alan “Çevrim İçi Güvenlik Eğitimi” başlığı altında tamamlandı.

Eğitimle katılımcılara dijital ortamlarda karşılaşabilecekleri riskler hakkında farkındalık kazandırmak hedeflendi.

Eğitimde güçlü ve güvenli şifre oluşturma yöntemleri, kişisel verileri korumaya yönelik dijital güvenlik araçları, internet kullanımında bırakılan dijital ayak izinin takibi ve önemi ile oltalama gibi yaygın siber tehditlerden korunma yolları ele alındı.

Eğitim, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.