Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan devlet memurları arasında ‘Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği’ sınavında başarılı olanlara plaket ve teşekkür belgeleri, düzenlenen törenle takdim edildi.MERSİN( İGFA) - ‘Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği’ sınavında başarılı olan toplam 22 personele plaket ve teşekkür belgeleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen tören ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Genel Sekreter Yardımcıları Serdal Gökayaz ve Ali Rıza Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları Bedrettin Gündeş ve Hasan Gökbel ile daire başkanları tarafından takdim edildi.

6 Temmuz’da gerçekleştirilen sınavda Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli sıralamada ciddi bir başarı gösterdi. Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi’nde görev yapan Şube Müdürü Suat Mutlu, Türkiye genelinde 1. oldu.

TOK: “BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TÜRKİYE GENELİNDE YAZILI SINAVDA CİDDİ BİR BAŞARI GÖSTERDİ”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, personele hitaben yaptığı konuşmada; Türkiye genelinde gerçekleştirilen yazılı sınavda ilk 40’ın Mersin Büyükşehir Belediyesi personelinden oluştuğunu kaydederek, “Bu başarı, Şube Müdürü olan arkadaşlarımızın başarısı. Hiçbir şaibe yok. Yazılı sınava girdiler ve bizim yaklaşık 40 arkadaşımız Türkiye genelinde ilk 100 içerisinde yer aldı. Bu bize çok büyük bir mutluluk verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye genelinde yazılı sınavda ciddi bir başarı gösterdi. Bizim yaptığımız hiçbir şey yok. Siz kendiniz başardınız. Ciddi bir sorumluluk altına da girdiniz. Artık yöneticisiniz” dedi.

Mevzuat bilgisinin dışında, personel yönetmenin de çok önemli olduğunu belirten Genel Sekreter Tok, “Mülakat komisyonumuz, mülakatı yaparken kişinin hem liyakatine hem yönetip yönetemeyeceğine hem de genel kültürüne baktı. Sizler kendinizi bu konuda ispatladınız ve şube müdürü olmaya hak kazandınız” diye konuştu.