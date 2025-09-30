ASKON Konya Şubesi, Gazze’deki insani krize karşı yola çıkan Sumud Filosu’na destek verdi. Mavi Marmara Gazisi Mücahit Uludağ, “Sumud, insanlığın vicdan yolculuğudur. Küresel boykot ve dayanışma hareketi şimdi başlamalı!” diyerek dünyaya seslendi.KONYA (İGFA) - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Konya Şubesi, Gazze’deki insani trajediye karşı başlatılan Sumud Filosu’na destek vererek küresel bir vicdan hareketi çağrısı yaptı.

Mavi Marmara Gazisi ve ASKON Konya Şube Siyasi ve İktisadi Geliştirme Komisyon Başkanı Mücahit Uludağ, yazılı açıklamasında, “Mavi Marmara’dan Sumud’a vicdan yolculuğu sürüyor. Sumud Filosu, adaletin sesi, mazlumların nefesi, insanlığın vicdanıdır,” dedi.

“KÜRESEL BÜYÜK HAREKET BAŞLAMALI”

Uludağ, Gazze için değil, tüm insanlık için bir uyanış gerektiğini vurguladı: “Sessiz kalmak zulmün yanında saf tutmaktır. Küresel büyük hareket artık başlamalı. Tükettiğiniz her ürün ya zulme destek olur ya adaletin yanındadır. Boykot, vicdanın en güçlü silahıdır.” Tarihin inananların kalemiyle yazıldığını belirten Uludağ, “Sumud, insanlığın onur manifestosudur. Bu yol zaferle taçlanacak” diye konuştu.

Uludağ, güçlü bir çağrıyla sözlerini tamamladı: “Haydi! Vicdan için, insanlık için omuz omuza! Mavi Marmara’da nasıl saf tuttuysak, bugün Sumud’un yanındayız. Bu filo, özgürlüğün sembolü olacak. Boykotla direnişi büyütelim, destekle zalime karşı duralım!” ASKON Konya Şubesi, Sumud Filosu’nun Mavi Marmara gibi tarihe iz bırakmasını ve küresel boykot hareketini ateşlemesini hedefliyor.

Sumud Filosu, Gazze’deki krize dikkat çekerek uluslararası kamuoyunu harekete geçirmeyi amaçlıyor. ASKON’un desteğiyle güçlenen bu girişim, boykot ve dayanışma ile insanlığın ortak vicdanını denizlere taşımayı hedefliyor. Kamuoyu, filonun küresel etki yaratmasını bekliyor.