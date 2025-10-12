Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Nevşehir’de Horasan Erenleri Dergâhı Cemevi 1. Etap Açılış törenine katıldı, Kalaba'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.NEVŞEHİR (İGFA) - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bağışladığı arazi üzerine inşa edilen bu anlamlı eserin açılışı, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in teşrifleriyle, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin ve protokolün katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Başkan Büyükkılıç, açılışta yaptığı konuşmada, “Anadolu’nun gözbebeği, cazibe merkezi olan Kayseri’mizden selamlar, saygılar sunuyorum. Anlamlı bir çalışma olarak değerlendirdiğimiz Horasan Erenleri Dergâhı Cemevi’nin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye minnet duyduğunu ifade eden Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu projenin fikir babası olan, arsasını bağışlamadan öte yapılmasında en büyük destekleri sağlayan gerçek devlet adamı olan Sayın Devlet Bahçeli’ye minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. O her zaman birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, değerlerimize sahip çıkmanın riskini alarak yol almış bir devlet büyüğümüz, iyi ki var diyorum. Mazlumun sesi olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da ayrıca minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz.”

Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Nevşehir Kalaba’da Kalaba Belediye Başkanı Erdal Yorgancı ile birlikte esnaf ziyaret etti.