İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın başkanlığındaki Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 44. Olağan Meclis Toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, dünyayı tehdit eden iklim krizi ve karbon emisyonu artışına dikkat çekerek bunu durdurmak için katı kararların alınması gerektiğini söyledi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 44. Olağan Meclis Toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde Swiss Otel İzmir'de yapıldı. Birliğe üye büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı toplantının açılışında konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin ülkenin eski ve köklü belediye birliklerinden biri olduğunu belirterek, bu birliğin Dünya Sağlık Örgütü'nün, şehirlerin daha sağlıklı bir çevreye kavuşması felsefesi çerçevesinde Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nın bir parçası olarak Türkiye'de Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde kurulduğunu hatırlattı.

“Türkiye'nin yarısından fazlasında ciddi kuraklık yaşandı” Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin iklim kriziyle mücadelede önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Başkan Tugay, “Dünyada iklim konusunda en güçlü çalışmaları yerel yönetimler yapabilir. 'Ne yapabiliriz?' sorusuna hepimizin daha güçlü bir şekilde, hazırladığımız plan doğrultusunda cevap verebiliyor olması lazım. Bu planın yapılabileceği, konuşabileceği meclis tam olarak bu meclis, bu ortam. Bu çatı altında olabilir. Bunu önemsemeliyiz. Bu sene Türkiye'nin yarısından fazlasında ciddi kuraklık, su problemleri yaşandı. Sonbahara girdik, yağışların devam etmesini umuyoruz. Bu seneyi yeni bir susuzluk krizi yaşamadan atlatmayı umuyoruz” diye konuştu.

“Durdurmazsak daha da kötüsünü yaşayacağız” Türkiye'de her yıl iklim krizi nedeniyle kuraklığın arttığını belirten Başkan Dr. Cemil Tugay, sıcaklık artışı ve ona bağlı orman yangınlarına da değindi. Tugay, “Kısa vadede baş etmek için bir şeyler yapılabileceği gerçek ama ana problem, krize neden olan konu karbon emisyonu fazlalığı. Bunu durdurmak için çok net, katı kararların alınması gerektiğini de hatırlamamız lazım. Bunu yapmazsak eğer bu süreç asla durmayacak ve kötünün daha da kötüsünü yaşayacağız” şeklinde konuştu.

“Bu imkansız değil” Türkiye'deki toprakların yüzde 88'inin çölleşme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Tugay, toprakların organik içeriğini kaybederek verimsiz hale geldiğini, verim alınamadığını belirtti. Yoksulluk, işsizlik, pahalılık, toprağından verim alamayan çiftçiler ve çiftçilik yapmak istemeyen gençlere değinen Tugay, “Herhangi birisi içinde bulunduğumuz olumsuz iklim koşullarının ülkemize getirdiği mali yükü hesaplasa, bütçemizin en az yarısı buraya gidiyor. Bu olumsuzlukları gidermek için yapılacak ekstra masraflara gidiyor. Ülkemiz neden fakirleşsin, neden milli servetimizden kaybedelim? Bunların durması lazım, böylesine basit bir gerçek var ortada. İklim krizini durdurmak, karbon emisyonunu durdurmak, nötr hale getirmek, karbonu bir şekilde yok edebildiğimiz kadar üretebilmek. Bu imkansız değil. Önce bilinç sonra ne yapılması gerektiğine dair bir planla bu işe bakmamız lazım. Bunların konuşulacağı, çalışılacağı, planlanacağı, uygulamada insanların birbirine örnek olacağı yer yine Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği” dedi.

Birliktelik vurgusu Tüm birlik üyelerini yaşanan sorunların çözümü için birlik olmaya davet eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Birliğe düşen ne varsa yapmaya hazırız. Yeter ki istekli olalım, kararlı olalım, etkili bir şeyler yapmaktan vazgeçmeyelim. Günü kurtarmayı amaçlayan değil sorunu kökünden çözen işler yapalım” diyerek konuşmasını tamamladı.

Açılışın ardından meclis oturumuna geçildi.