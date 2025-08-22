Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile hayata geçen “Melikgazi Belediyesi Ali Erkara Cami” bugün saat 13.00’te açılıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Erenköy Mahallesi Komanda Caddesi’nde hizmet veren caminin açılış törenine vatandaşları davet eden Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “2025 yılı Melikgazi yılı olacak demiştik. Bu kapsamda açılışlarla, temel atmalarla dolu bir yıl geçiriyoruz.

Erenköy Mahallesi Komando Caddesi’nde hayırseverimizle birlikte hayata geçirdiğimiz Melikgazi Belediyesi Ali Erkara Cami’nin açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Zemin ve mahfil katından oluşan camide, ana ibadet alanı, son cemaat alanı ve hanım kardeşlerimizin bir araya gelebileceği sosyal alan da yer alıyor. Kadınlara özel sosyal alanı da bulunan camimizi görmek isteyen tüm hanım kardeşlerimizi de açılışımıza bekleriz." dedi.