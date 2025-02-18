Konya Sille’de hayata geçirilen Meliha Ercan Huzurevi, yaşlı bireylere huzur, güven ve sosyal yaşam imkanı sunan modern bir merkez olarak kapılarını açtı.İSTANBUL (İGFA) - Huzurevinin açılışı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya İl protokolu ve Bien Seramik ve Qua Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Konya Sille’de yaptırılan Meliha Ercan Huzurevi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bien Seramik ve Qua Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan ve Konyalıların katılımıyla gerçekleştirilen törenle resmi olarak hizmete açıldı.

Meliha Ercan Huzurevi 27 bin metrekarelik alanı, 150 kişilik kapasitesi, geniş sosyal imkânları ve modern yapısıyla sadece bir yaşam alanı değil; aynı zamanda huzur, sevgi ve dayanışmanın merkezi olarak hizmet verecek.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Bien Seramik kurucusu Nurullah Ercan’ın oğlu Bien Seramik ve Qua Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan; “Eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden kültürel alanlara kadar birçok farklı alanda ülkemize eserler kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.

Girişimci bir ruhla, toplumdaki her insanımıza dokunan, sürdürülebilir ve etki odaklı çalışmalar yürütüyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, gençleri cesaretlendirmek, topluma değer katan projeler üretmek bu inancımızın bir parçası. Bu anlamlı yolculuk, bizden önceki kuşakların inancı ve emeğiyle başladı, şimdi ise üçüncü nesil olarak bizler de bu değerleri yaşatmaya ve hayalleri gerçeğe dönüştürmeye var gücümüzle devam ediyoruz. Biliyoruz ki, gelecek sadece gençler için değil, hayatın her aşamasında herkes için umut, güven ve destekle şekillenir.

Bu anlamda, açılışını gerçekleştirdiğimiz bu huzurevi de bir hayalin gerçeğe dönüşme hayalinin ötesinde yaşamın her anına değer katma arzumuzun da bir ifadesidir. Bugün de büyüklerimizin huzur ve güven içinde yaşadıkları huzurevimizin resmi açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.