TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya İmparatoru Naruhito tarafından İmparatorluk Sarayı’nda kabul edildi.ANKARA (İGFA) - Japonya'da İmparatorluk Sarayı'nda eşi ile birlikte kabul edilen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japonya İmparatoru Majesteleri Naruhito ve İmparatoriçesi Masako tarafından kabul edildiklerini belirterek, "Nazik kabulleri ve samimi evsahiplikleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum.” ifadesini kullandı.

Kabulde, TBMM Başkanı Kurtulmuş’un eşi Sevgi Kurtulmuş ile Japonya İmparatoriçesi Masako da yer aldı.