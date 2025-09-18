Kayseri Valiliği ve Melikgazi Belediyesi iş birliğinde kurulan ve 2. eğitim yılına hazırlanan Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu'nda öğrenci olmak isteyen gençler için kayıtlar başladı.KAYSERİ (İGFA) - 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılacağı Mektep Melikgazi hakkında bilgi veren Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Geçtiğimiz sene Kayseri Valiliğimiz ile yeni kurmuş olduğumuz Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu'muzun ikinci yılına başlıyoruz. Mektep Melikgazi gençlerimizin daha donanımlı yetişmesine destek olmak ve ilgi alanlarında daha da iyi olmalarını sağlamak için var. Eğitimlerimizi Gülük Mahallesi’nde tarihi bir konak olan Filinta Konağı’nda veriyoruz. Gençler burada mantık, sosyoloji, psikoloji, felsefe, edebiyat, dijitalleşme, tarih, sinema ve müzik, İngilizce gibi branşlarda alanında uzman eğitmenlerle nitelikli eğitim alacak. Başvurular 25 Eylül günü sona eriyor. Katılım ücretsizdir. https://ulakbel.melikgazi.bel.tr/WebBasvuru/mektepmelikgazibasvuruformu#/ linkinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Katılmak isteyen 9, 10 ve 11. sınıflardan tüm öğrencilerimizi bekleriz. Eğitim projelerimizle, yeni okullarımız ve yeni kütüphanelerimizle gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.