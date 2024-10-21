Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gazi Anadolu Lisesinde düzenlenen Bireysel Öğrenme Platformu (MEBİ) Tanıtım Programı'na katıldı.ANKARA (İGFA) - Bu yıl 9. sınıf öğrencilerinin muhatap oldukları Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin böyle bir çabanın ürünü olduğunu dile getiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde dünyada ve televizyonlarda örnek gösterilenleri yaptıklarını ifade etti. Şu anda tüm okulların fiziki yapı itibarıyla dört dörtlük hâle dönüştüğünü söyleyen Bakan Tekin, "Ama bunları da yeterli bulmadık. Teknolojik altyapımızı geliştiriyoruz. Şu anda en ücra köşedeki okullarımız dahil internet altyapısına kavuşmuş durumda." dedi.

İnternet altyapısına kavuşturdukları okullara internet erişimi de sunduklarını aktaran Bakan Tekin, sınıfların tamamına etkileşimli tahtalar koyduklarını, dünyada bütün sınıflarda akıllı tahta bulunan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. EBA platformuyla istenilen bütün bilgilere ulaşılabildiğini vurgulayan Bakan Tekin, bazen okul dışında paylaşılanın yanında yardımcı kaynaklara müracaat edildiğini gördüklerini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yardımcı kaynaklar bizim açımızdan sıkıntılı. Altını çizerek söylüyorum bu yardımcı kaynaklar yani Bakanlığın bastıkları dışında hiçbiri Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış değildir. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımız bunların hiçbirisini görmemiştir. Siz şöyle zannediyorsunuz: 'O kitaplar Millî Eğitim Bakanlığı tarafından incelenmiş, dolayısıyla bizim sınava hazırlık sürecimizde bize katkı verecekler.' zannediyorsunuz, onların hiçbirini biz onaylamadık. Sizi süreç içerisinde yanlış yönlendirebilir o kitaplar. Bizim okullarımızdaki öğretmenler, sizin derslerinize giren öğretmenler, dışarıda gidip merdiven altında kurs aldığınız diğer öğretmenlerle asla kıyaslanacak kişiler değillerdir. Size bu konuda en doğru bilgi verecek bizim okullarımızdaki öğretmenlerimiz."



Liselere geçiş sınavını Bakanlığın, üniversiteye geçiş sınavını ise ÖSYM'nin yaptığını anımsatan Bakan Tekin, sınavlarda sorulacak soruların tamamının müfredatta yer aldığını bildirdi. Yaklaşık 1,5 yıldır eğitim teknolojilerindeki yeni gelişmelerin sisteme adapte edildiği bir uygulama için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Bakan Tekin, "Tanıtımını yaptığımız şey aslında yapay zeka uygulamasıyla geliştirilmiş bir model. İnanıyorum ki size gerçekten çok faydası olacak. 10, 11 ve 12. sınıftaki öğrencilerimizin YKS sınavlarına yönelik yoğun bir biçimde kullanacağını tahmin ediyorum." dedi.

Üç ana başlığa önem verdiklerini ifade eden Bakan Tekin, "Özetle yaptığımız iş şu: Teknolojik gelişmeleri eğitim sistemimize adapte ediyoruz. İkincisi, bunları yaparken eğitimde fırsat eşitliğini maksimum düzeye çıkartmak istiyoruz. Üçüncüsü de öğrencilerimize, velilerimize ilave bir külfet oluşturmadan bütün bu hizmetleri kendi sistemimiz içinde vereceğiz. Videoları, sunumları gördünüz. Başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayacağınız içerikler var." dedi.

Uygulamayı sürekli geliştireceklerini vurgulayan Bakan Yusuf Tekin, şu anda uygulamada 250 öğretmenin yer aldığını ve Bakanlık bünyesinde gönüllülük esasıyla yürüyen projeye katılmak isteyen öğretmenleri de sürece dahil etmeyi beklediklerini söyledi.