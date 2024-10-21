İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro bölümü 3. Dönem kursiyer eğitim seçmeleri sona erdiKOCAELİ (İGFA) - Sanat kenti İzmit vizyonu ile kentin yetenekli gençlerini keşfetmeye devam eden İzmit Belediyesi Sanat Akademisi’nde Tiyatro Bölümü 2024-2025 sezonu başlıyor.
Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü için seçmeler gerçekleştirildi. Seçmelerde ön kaydı alınan 140 aday jüri karşısında hünerlerini gösterdi.
İkinci eğitim döneminde çocuk tiyatro kursiyeri de almaya başlayan İzmit Belediye Tiyatrosu’na 90 çocuk başvurdu.
Adaylar seçmelerde hazırladıkları tiratları sahneleyerek performanslarını sergilediler. Sonuçlar jüri değerlendirmesinin ardından 22 Ekim Salı günü İzmit Belediyesinin resmi sitesi www.izmit.bel.tr adresinden ilan edilecek.