Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'ÖğretmenİZ' dergisinin 7. sayısı ogretmeniz.meb.gov.tr adresi aracılığıyla okurlarıyla buluştu.ANKARA (İGFA) - Öğretmenlerin kültürel ve sanatsal birikimlerini ön plana çıkarmak, iyi uygulamaları görünür kılmak ve mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla yayın hayatına devam eden dergi, bu sayısında da öğretmenlik mesleğinin çok yönlü değerlerini gözler önüne seriyor.

Dergide yer alan çalışmalar öğretmenlerin bilgi ve deneyimlerini, eğitim sistemine sundukları katkıları ve mesleğin toplumdaki değerini yansıtırken aynı zamanda meslektaşlarına da ilham kaynağı oluyor.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre bu sayının ana teması "Köklerden Geleceğe: Yeşil Vatan". Öğretmenlik mesleğinin köklü değerlerle beslenen ve geleceğe uzanan yönü, Ahilik geleneğinden Türkçe sevgisine uzanan köşe yazılarıyla derinlik kazanıyor. Ayvalık'ın deniz kokan kıyılarından İstanbul'daki Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ne uzanan seyahat yazıları ise okurları ufuk açıcı bir yolculuğa çıkardı.

Öğretmenlerin kaleminden çıkan şiirler hüzne, yağmura ve öz benliğe seslenirken, geleneksel çocuk oyunlarını anlatan yazılar ve köy öğretmenlerinin hatıraları, mesleğin duygusal zenginliğini yansıtırken, dergide yer alan öyküler, öğretmenlik idealini yüceltirken sanatla harmanlanmış bir duygu dünyası da sundu.