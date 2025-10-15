Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevrelerinde sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık geçecek.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ekim Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın güney ve doğu bölgelerde güneyli, diğer kesimlerde ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.