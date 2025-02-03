AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, siyasi kimliğinin yanı sıra sosyal yaşantısı ve halkla olan diyaloğu ile dikkat çekiyor. Gece-gündüz demeden vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Başkan Uncu, çalışma ekibiyle birlikte Mardin’in dört bir yanını karış karış gezerek sorunları yerinde tespit ediyor.MARDİN (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda 5 ay önce Ak Parti Mardin İl Başkanlığına atanan Mehmet Uncu, kısa sürede vatandaşın takdirini kazandı. Makamdan daha çok halkın arasında olmayı tercih eden Uncu, bazen çay ocağında vatandaşlara çay doldururken bazen de çarşıda esnafın hijyen durumunu kontrol ederken görülüyor.

EN BÜYÜK MAKAM HALKIN GÖNLÜNDE, HALKIN YANINDA OLMAKTIR

Makamda oturarak değil, halkın arasına katılarak çalışmayı tercih ettiğini belirten Mardin Ak Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini düşüren unsurları yerinde belirleyerek hızlıca çözüm üretmek için halkın arasında olmayı tercih ettiğini söyledi.

Daha güzel bir Mardin için sokaklarda olmaya ve sorunları ortak akılla çözmek için hareket ettiğini ifade eden Uncu,” Buraya makamda oturmak için gelmedik. Bizim derdimiz makam odasında bir koltukta oturmak değil, halkımızın içinde bir tabureye oturmaktır. Çünkü biliyoruz ki, en büyük makam halkın gönlünde, halkın yanında olmaktır” dedi.

MAKAMIN DEĞİL HALKIN HİZMETKARIYIZ

Fırsat buldukça “Çaylar bizden, muhabbet sizden” anlayışı ile vatandaşlarımızın yanında olduklarını ifade eden Uncu,” Kıraathanelerde vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Çaylarımızı yudumlarken Mardin’imizin geleceğini, beklentileri ve talepleri konuşuyoruz. İlçelerimizi köylerimizi geziyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde dinliyoruz. Birlikte çözüm arıyoruz Bizim sevdamız koltuk değil halkın gönlünü kazanmaktır. Her zaman halkımızın yanında olmaya, onların sesi olmaya devam edeceğiz. Biz birlikte güçlüyüz, birlikte Mardin’iz!” ifadelerini kullandı.

MARDİN FARKLILIKLARI İLE GÜÇLÜDÜR

Mardin’deki birlikte yaşama kültürünü değerlendiren Uncu,” 30 medeniyetin izlerini taşıyan Mardin'in, tarih boyunca Kürt, Türk, Arap, Süryani, Yezidi, Yahudi, Ermeni olmak üzere 7 din ve 7 dilin mensuplarını, asırlardır aynı çatı altında bir arada yaşadığına vurgu yaptı.

Mardin Tarih boyunca bir arada yaşamayı başaran bu farklılıkların, dünya da bir ilk olduğuna dikkat çeken Uncu”, Mardin'in, tarih boyunca hiçbir zaman etnik çatışmaya, ırkçılığa, ayrımcılığa prim vermedi. Mardin halkı kadirşinastır, misafirperverdir, nezaketli ve zariftir. Kendi topraklarında Ermeniyi, Yahudiyi, Kürdü, Arabı, Türkü, Yezidisini ve birçok farklı dinleri ve dilleri bir arada barındırmıştır. Bir taraftan ezanın çan sesi ile harmanlaştığı, diğer taraftan farklı dinlerin ve dillerin bir arada yaşadığı medeniyet şehridir. Ve hiçbir zaman ayrımcılık, kavga, sürtüşme yaşanmamıştır.

Fitne fesata vermemek için çaba göstermektedir. Mardin, Kadim bir şehirdir ve geleneklerine bağlıdır. İnsanları da vatanına, toprağına bağlıdır. Bizde farklılıkları ve kültürlere daha hizmet vermek için gece gündüz çalışacağız” şeklinde konuştu