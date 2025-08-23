Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Mardin’in Yeşilli ilçesini yöresel mimariyle tasarlanan modern yaşam alanlarına kavuşturuyor. Mardin’in Yeşilli ilçesindeki Gül ve Tepebaşı mahalleleri 2016 yılında “riskli alan” ilan edildi.MARDİN (İGFA) - Çevre Şehircilşik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı öncülüğünde başlatılan ve Mardin Yeşilli Belediyesi iş birliğiyle yürütülen “Yeşilli Kentsel Dönüşüm Projesi” kapsamında ilk etap çalışmaları tamamlandı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, rezerv alanda 60 konut, 65 iş yeri, 21 odalı bir otel inşa edildi. Bünyesinde kadın ve erkekler için taziye evleri ile bir yemekhane barındıran Merkez Camii de yeniden inşa edilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kentsel dönüşümün en güzel örneklerinden biri Mardin Yeşilli’de… Mardin’imizin özgün mimarisine uygun bu proje ilçemizin güzelliğine güzellik katacak.@kdbgovtr pic.twitter.com/zbYbQrV90b— Murat KURUM (@murat_kurum) August 21, 2025

BANA KURUM: MARDİN’İMİZİN ÖZGÜN MİMARİSİNE UYGUN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tamamlanan yapıların görüntülerini paylaştı.

Bakan Kurum, mesajında “Kentsel dönüşümün en güzel örneklerinden biri Mardin Yeşilli’de… Mardin’imizin özgün mimarisine uygun bu proje ilçemizin güzelliğine güzellik katacak” ifadelerine yer verdi.

YÖRESEL MİMARİNİN SİMGESİ, TURİZMİN GÖZDESİ OLACAK

Projenin devam eden ikinci etap çalışmaları kapsamında 173 konut, 26 dükkan, 1 otel, 2 yer altı otoparkı, 1 hamam, 1 fırın ve misafir konaklama inşa edileceği öğrenildi.

İki etabın da tamamlanmasıyla birlikte bölgeye Mardin’e özgü mimariyle tasarlanmış 233 konut ve 88 iş yeri kazandırılmış olacak.

Dara Antik Kenti’ne yakın olan ve Mardin’in turizm güzergahında yer alan ilçenin yeni çehresiyle bölgeye daha fazla turist çekmesi bekleniyor.