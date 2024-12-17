Mardin’de son yıllarda açılan pizza restoranlarda üretilen farklı pizzalar kalite ve lezzetleri ile İtalyanlara rakip oldu.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Artuklu ilçesinde Süryani iş insanı Kuryakos Acar tarafından açılan Siras restoranta, Mardin ve İtalyan mutfağını dünya tatları ile buluşturdu. Dobo eti ve meşhur Kars gravyer ve mozerelle peynirinden ürettikleri 9 çeşit pizza ile İtalyanlara rakip oldu.

Süryani işletmeci Kuryakus Acar, 4 çeşit özel yapım makarna ve 9 çeşit pizza ve farklı yöresel yemeklerle müşterilerin damak adına hizmet verdiklerini söyledi.

7 bin yıllık tarihi geçmişi olan Mardin’de Mardin ve İtalyan mutfağını bir araya getirerek, müşterilerimize farklı lezzetler ve tatlar sunmaya çalıştıklarını ifade eden Acar,” Eski Mardin'de pizza olmadığı için bizde böyle farklı bir işe giriştik. Siras ve olef pizzalarımız şu anda en çok rağbet gören pizza konumuna geldi. Siras pizza dobo etinden Olef ise Kars’ın meşhur grevyar ve mozerella peynirinden yapıyoruz. Ayrıca kullandığımız ürünler ise Köylerde yetişen Derik zeytini ve yağı ve farklı çeşit ürünleri kullanıyoruz. Siras pizza ismi 4 yüzyılda yaşayan azize kadın isminden geliyor. Olef pizza ise Süryani alfabesinin ilk harfi olan başlangıç anlamına geliyor. ”dedi.

Napolyon Pizzası Mardin Mutfağında

Müşterilere farklı damak tatları ile hizmet vermek için çalıştıklarını kaydeden Acar,” Makarnaları kendi mutfaklarında deneyimli aşçılarımız yapıyor. Kişiye özel anlık hazırlama ve pişirim yapıyoruz. Makarna ve pizza hamurlarını dinlendirdikten sonra, müşterilerimin istediği menüyü, kısa sürede hazırlayabiliyoruz. Fabrikasyon ürünümüz yok. Napolyon pizzasının Mardin Mutfağı ile kaynaştırdık. Gelen müşterilerimin ger dönüşümler olumlu yöndedir. Özellikle Avrupa’dan gelen yabancı turistler pizzalarımıza büyük ilgi gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Mardin Mutfağını Dünyaya Tanıtıyoruz

İşletmenin alt katını yeni nesil cafe, üst katını ise, mutfak, yemek ve yazlık cefe ve restoran olarak hizmet vereceğini vurgulayan Acar” Pizza- Makarna- Şarap konsept ile Mardin Mutfağını, Dünya Tatları le Zenginleştirdik. Mardin’de İlerlemek istiyoruz. Özel olarak hazırlanmış peynirler ve hardal, sarımsak ve Zeytinyağlı biber sosları le salata ve yemeklerimize lezzet katıyoruz. Mardin’e özgü haşlanmış içli köfte, kızartılmış içli köfte ve peksimet ile farklı çeşitli yemek sunumlarımıza renk katıyoruz. Ayrıca Vegan ve Vetejaryan yiyeceklerimizle de vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Hijyen ve kaliteden ödün vermeden, müşteri memnuniyetin ön planda tutuyoruz. Şu anda 6 kişiye istihdam sağlıyoruz. Turizm sezonunda inşallah fazla istihdam sağlarız.” Şeklinde konuştu.