Mardin Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği düzenlenen açılış töreni ile hizmete açıldı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Artuklu ilçesinde yaklaşık 350 üyesi bulunan derneğin açılışına Mardin Artuklu Belediye Başkanı M.Ali Amak ile eş başkan Münevver Ölker, Yeniden Refah Partisi il Başkanı Mahmut Özer, Mardin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nasır Duyan, Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Çelik, Mardin Ticaret Odası Başkanı Hatip Çelik, STK Başkanları, İş adamları, Basın mensupları ve vatandaşların katıldığı görkemli bir açılış yapıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Dernek Başkanı Yılmaz Demir, "Derneğimiz, engelli arkadaşlarımızı bir çatı altında toplamayı planlamış ve bugün de bunun ilk adımını attıklarını söyledi.

Sizlerle birlikte böyle mutlu bir günde beraber olmak da bizler için gurur olduğunu ifade eden Demir” Her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutladığımız bu anlamlı günde, Herkesin birer engelli adayı olduğunu unutmamız gerekiyor.

Bu derneği açarak engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, onları topluma kazandırmak ve sosyal hayatta daha aktif olmalarını sağlamak ilk adım olarak engelleri bir çatı altında toplamak için Mardin Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma derneğini kurarak engellilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için daha fazla çalışama zemini oluşturarak birlikte, engelli bireylerin haklarını savunmak, ihtiyaçlarını karşılamak ve topluma kazandırmak adına önemli bir adım atmaktır.

Birbirimizi anladığımız her an, bir engeli daha yıkar ve yaşamı herkes için huzurlu kılarız. Bugün farkındalık günü, kutlama değil engellilerin yaşadığı sorunları farkında olmanız gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya engelliler günü en içten dileklerimle kutlarım." dedi.

Açılışta kısa bir konuşma yapan Mardin Artuklu Belediye Başkanı M.Ali Amak ise "Artuklu Belediyesi olarak, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için her zaman yanlarında olacağız. Her bireyin eşit haklara sahip olduğu, daha kapsayıcı ve erişilebilir bir Artuklu için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Birlikte daha güçlü bir toplum inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların kurdele kesiminden sonra katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Açılışa katılamayanlar ise birer çelenk mesaj göndererek Başkan Yılmaz Demir ve dernek üyelerini tebrik etti.