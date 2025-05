İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, dünyaca ünlü Polonyalı gitar virtüözü Marcin Patrzałek'i ağırladı.İZMİR (İGFA) - İlk Türkiye turnesi kapsamında İzmir'de konser veren Marcin, adeta tek kişilik dev bir orkestraya dönüşerek dinleyicileri büyüledi.

Henüz 15 yaşındayken Must Be the Music yarışmasını kazanarak müzikal yolculuğuna başlayan Polonyalı gitar virtüözü 24 yaşındaki Marcin Patrzałek, ilk Türkiye turnesi kapsamında İzmir’de sahne aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen konser, İzmirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Klasik, pop ve rock müziği ustalıkla harmanlayan, perküsyon teknikleriyle eşsiz bir performans sunan Marcin, müzikseverleri etkisi altına aldı. Müziğe yeni bir soluk getiren Polonyalı virtüöz, ayakta alkışlandı.

America's Got Talent sahnesinde sergilediği performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen genç müzisyen, NBA maçlarında devre arası şovlarında da beğeni kazanmıştı. Performansları milyonlarca izlenme sayısına ulaşan Marcin, Beethoven'ın 5. senfonisini tek gitarla çalarak da büyük beğeni toplamıştı.