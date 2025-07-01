Aksaçlılar Derneği, Leman Dergisi’nin Hz. Muhammed ve Hz. Musa’ya hakaret içeren karikatürüne tepki göstererek, derginin kapatılması ve sorumluların cezalandırılması için 2 Temmuz’da suç duyurusunda bulunacak.Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - Aksaçlılar Derneği, Leman Dergisi’nin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yer alan bir karikatürün Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Hz. Musa’ya (a.s.) yönelik “çirkin bir saldırı” içerdiğini belirterek, dergi hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Genel Başkan Ahmet Bereket imzalı yazılı açıklamada, karikatürün kutsal değerlere hakaret olduğu ve nefret suçu teşkil ettiği vurgulandı.

Açıklamada, “Bu provokatif eylemler, toplumsal barışı zedeler, inanç özgürlüğüne saldırır ve insan hakları evrensel beyannamesine aykırıdır. Leman Dergisi, kutsal değerlere hakaret ederek dergi olma vasfını yitirmiştir” denildi. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) adaletin ve ahlâkın timsali olduğu belirtilen açıklamada, “O’na yapılan saldırılar bizi sarsmaz, aksine saflarımızı sıklaştırır ve manevi bağlılıklarımızı pekiştirir” ifadelerine yer verildi.

Aksaçlılar Derneği, Peygamber Efendimizi savunmanın en güçlü yolunun O’nun mesajını hayatlara taşımak olduğunu vurguladı.

Derneğin 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü İzmir Adliyesi’nde suç duyurusunda bulunarak derginin kapatılmasını ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep edeceği bildirildi.