Resmi Gazete’de yayımlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile mevcut binaların yangın güvenliği eksikliklerini giderme süresi 31 Aralık 2025’e uzatıldı.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile mevcut binaların yangın güvenliği önlemlerine ilişkin önemli bir düzenleme yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanan yönetmelik, mevcut binalarda yangın güvenliği açısından malzeme temini ve eksikliklerin giderilmesi için tanınan süreyi uzattı.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, mevcut binaların yangın güvenliği eksikliklerini tamamlaması için verilen süre 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Söz konusu karar, özellikle malzeme temini ve uygulama süreçlerinde zaman gerektiren eksikliklerin giderilmesi için bina sahiplerine ve yöneticilerine ek süre tanınmasını amaçladı.