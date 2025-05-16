Bursa'da Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Ebru ve Kaat’ı Atölyesi’nin yıl sonu sergisi izlenime açıldı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Sanat Atölyeleri’nin yıl sonu sergileri kapsamında düzenlenen Ebru ve Kaat’ı sergisi Konak Kültürevi’nde açıldı. 8 ay boyunca eğitim alan çocuk ve yetişkinlerden oluşan 24 kursiyerin eserlerinin bulunduğu sergide, uzun soluklu çalışmalar ve eğitmen Dilek Erim’in eserleri de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışına katılan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, büyük özveri gerektiren ebru ve kaat’ı sanatı için emek veren eğitmen ve kursiyerleri tebrik etti. Erman, katılımcılara, “Umuyoruz ki sizlerin de ilgisi devam eder. Sanat yolculuğunuz daim olsun” diye konuştu.

Eğitmen Dilek Erim ise kaat’ı ve ebruyu tamamen geleneksel yöntemlerle hazırladıklarını dile getirdi. Erim, bir sonraki nesillere kalıcı eserler bırakmak için de çalıştıklarını söyledi.

26 kaat’ı ve 65 ebrunun yer aldığı sergi, 21 Mayıs’a kadar gezilebilecek.