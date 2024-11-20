Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 75 hibe desteği ile çiftçilere verdiği tohumlar toprakla buluştu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı sağlamak ve üreticinin maliyetlerini düşürmek için desteğini sürdürüyor.

Çiftçilere, yüzde 75 hibeli tohum desteğinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin tohumlarını üreticiler, bereketli bir hasat beklentisiyle toprakla buluşturdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilere sağladığı tohum desteğinden memnun olduğunu belirten Salihli ilçesi Çökelek Mahallesi Muhtarı Kamil Uysal, sağlanan tohum desteğinin yanı sıra gübre desteği, sepet ve sergi bezi desteği için Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e teşekkür etti.

Yapılan tohum desteğinden faydalanan Salihli ilçesi Çökelek Mahallesi’nden üretici Niyazi Kaçar ise, 20 yıldır çiftçilikle uğraştığını belirterek, "İlk defa böyle bir destek aldık, çok memnunuz. Eğer bu tohumun verimi de güzel olursa, daha da memnun olacağız" dedi.