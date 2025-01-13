Manisa Büyükşehir Belediyesi, geleceğin bilinçli bireylerini yetiştirmek için eğitim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, sınırlı enerji kaynaklarının verimli kullanılması gerektiği bilincini aşılamak amacıyla Enerji Tasarrufu Haftası’na özel olarak Kültür Merkezi Lale Fuaye’de Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi (ÇKSM) öğrencilerin katılımıyla atölye çalışması yaptı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, sınırlı enerji kaynaklarının israf edilmeden verimli kullanılmasının önemi hakkında farkındalık kazandırmak için Enerji Tasarrufu Haftası’nda özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Kültür Merkezi Lale Fuaye’de düzenlenen etkinliğe, ÇKSM öğrencileri, öğretmenler, veliler ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri katıldı. Atölye çalışması kapsamında, minik katılımcılara, enerji tasarrufunu anlatan boyama kağıtları dağıtıldı. Öğrenciler, kendilerine verilen boyama kağıtlarını renklendirerek, enerji tasarrufunun günlük yaşamda nasıl bir yere sahip olduğunu görsel olarak keşfetti. Atölye çalışması, çocukların hem eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı hem de çevre bilinci kazandırarak onların günlük yaşamlarında enerji tasarrufuna dair daha bilinçli olmalarını hedefledi. Atölye çalışması ile öğrencilerin, enerjiyi daha verimli kullanmak için yapılması gerekenleri öğrenmesinin yanı sıra bu bilgileri arkadaşları ve aileleriyle de paylaşabileceklerini fark etmeleri amaçlandı.

Farkındalık İçin Önemli Bir Adım

Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, atölye çalışmasının, çocuklara farkındalık kazandırmanın yanı sıra çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek adına büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlayan bu tür etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.