Toplumsal hayata eşit katılım ve kapsayıcı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi iş birliğiyle Kadınlar Matinesi düzenlendi.MANİSA (İGFA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Nurcan Zeyrek ve Serap Balaban’ın da katıldığı matinede yüzlerce Manisalı kadın gönüllerince eğlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesi iş birliğinde ilk kez Kadınlar Matinesi gerçekleştirildi. Efe Çıraklar'ın sahne aldığı Yeni Yıl Kadınlar Matinesi’ne yoğun ilgi gösteren kadınlar, birlikte gönüllerince eğlendikleri bir gün yaşadı. Programa katılan Nurcan Zeyrek de tüm kadınların yeni yılını kutlayıp, toplumsal cinsiyet eşitliğinin altını çizdi; “kadına ve çocuklara yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğunu ifade etmekten 2025 yılında da asla geri adım atmayacağız” dedi.

MATİNEYE KADINLARDAN YOĞUN İLGİ

Kadınlar matinesinin gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, “Geçtiğimiz Eylül ayından Kurşunlu Han'da Kadınlar Matinesi yapmıştık. Ne oturacak yer ne de sahnede kıpırdayacak bir alan vardı. O kadar güzeldik ki o kadar beraberdik ki bu güzellik Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek’in kulağına gitmiş, ne kadar güzel bir etkinlik olduğunu ifade etmişti. Başkanım bir sonraki etkinlikte sizleri aramızda görmek istiyoruz demiştim. ‘Madem başımızın tacı olan kadınlar bu etkinliği bu kadar sevdi, bundan sonra birlikte ve daha sık yapalım, biz de katkı sunalım’ dedi. Bu akşam Mimar Ferdi Zeyrek’in katkılarıyla Kadınlar Matinemizi gerçekleştiriyoruz. Başkanımız en samimi duygularıyla sevgi ve selamlarını iletti. Ben de hepimiz adına kendisine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

KREŞ MÜJDESİ

Başkan Durbay sözlerine şöyle tamamladı: “Şehir Hastanesi'nin bulunduğu bölgeye çok büyük, çok güzel bir kreş için yine Ferdi Başkanımızın desteği ile yerini büyükşehirden aldık. Projemiz tamamlandı, kazmayı vurup başlatacağız. Birkaç ay içinde Kadın Spor Merkezi’miz MASKİ İkiz Kuleler’in altında açılıyor.”

ZEYREK, “2025 YILINDA DA ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ”

2025 yılında birlik ve beraberliğin daha da pekişeceği, toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin umutlarının yeniden yeşerdiği, hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir yıl olmasını dileyerek sözlerine başlayan Nurcan Zeyrek, "Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyemizin ortaklaşa düzenlediği Kadınlar Matinesi’ne hoş geldiniz. Sevgili eşim Ferdi Zeyrek’in sizlere selamını getirdim. 2025 yılının kadın şiddetinin ve kadın cinayetlerinin olmadığı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Bu toplumun fertleri olarak kadına ve çocuklara yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğunu ifade etmekten 2025 yılında da asla geri adım atmayacağız. Bu suça sessiz kalmayacak, bu ayıba ortak olmayacağız. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor; yeni yılın, tüm ülkemize huzur, birlik, beraberlik ve mutluluk getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Efe Çıraklar'ın seslendirdiği şarkılar eşliğinde Manisalı kadınlar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.