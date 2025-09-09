Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kentte bir ilke imza atarak ihtiyaç sahibi 5.000 üniversite öğrencisine her ay 1.000 TL burs verileceğini duyurdu.MANİSA (İGFA) - İhtiyaç sahibi öğrencilerin faydalanabileceği burs desteği için başvurular Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi ve Üzüm uygulaması üzerinden yapılabilecek.

Sosyal belediyecilik hizmetleri noktasında vatandaşların her zaman yanında olan Başkan Besim Dutlulu, Manisa tarihinde ilk kez üniversite öğrencilerine burs vereceklerini duyurdu.

5 bin üniversite öğrencisine 1.000’er TL burs desteğinde bulunacaklarını söyleyen Başkan Dutlulu, “Biliyoruz ki üniversite hayatı pek çok zorluğu beraberinde getiriyor.

Bizim görevimiz, bu zorlu yolculukta siz değerli öğrencilerimizin yalnız olmadığını hissettirmek ve derslerinize gönül rahatlığıyla odaklanmanızı sağlamak. Bu doğrultuda Manisa’da bir ilki gerçekleştirerek, 5.000 üniversite öğrencimize her ay 1.000 TL burs desteği sağlayacağız.

Başvurularınızı belediyemizin resmi internet sitesinden veya Üzüm uygulamamız üzerinden kolayca yapabilirsiniz. Unutmayın; sizler bu şehrin umudu, ülkemizin aydınlık yüzüsünüz. Her biriniz bizim için çok kıymetlisiniz. Bu burs desteğimizle sizlere bir nebze de olsa katkı sunabiliyorsak ne mutlu bize” dedi.