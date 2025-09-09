İzmir, kurtuluşunun 103’üncü yıldönümünde şehitlerini sonsuzluğa uğurladı. Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen saldırıda şehit olan Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın son yolculuğuna uğurlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen saldırıda şehit olan Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın’ı son yolculuğuna uğurladı.

Şehitlerin cenaze namazı, Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii’nde öğle namazını müteakip kılındı. Cenaze törenine Başkan Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve ordu mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve emniyet mensupları, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, şehitlerin yakınları, çalışma arkadaşları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda İzmirli katıldı.

CENAZE NAMAZINI ŞEHİDİN BABASI KILDIRDI

Şehitlerin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı çalışma arkadaşları tarafından sirenler eşliğinde 15 Temmuz Şehitler Camii'ne getirildi. Birinci Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir’in cenaze namazını İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı, Polis memuru Hasan Akın’ın cenaze namazını ise şehidin babası emekli din görevlisi Ferhat Akın kıldırdı. Cenaze namazının ardından Şehit Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir’in cenazesi Bornova Işıkkent Polis Şehitliği’ne, Şehit Polis Memuru Hasan Akın’ın cenazesi ise Urla Kuşçular Mahallesi Ova Mezarlığı’na defnedilmek üzere uğurlandı.