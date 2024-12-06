Manisa Büyükşehir Meclisi Kooperatifler Komisyonu, tarımsal kooperatiflerin karşılaştığı sorunlara kalıcı çözümler bulmak için kolları sıvadı. Yapılmaya başlanan çalışmalar sayesinde, Manisa'daki tarımsal kooperatiflerin daha güçlü ve etkin bir yapıya kavuşması bekleniyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde, tarımsal kooperatiflerin güçlendirilmesi ve Manisa'nın tarımsal stratejilerinde daha etkin rol almaları için toplantı düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Tarım Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kurucu başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Manisa Büyükşehir Meclisi Kooperatifler Komisyonu üyeleri Mahmut Çalık, Hikmet Ceylan, Halil Erman Yılmaz, Zafer Özbudak ve Onursal Sayın katıldı. Toplantıda, tarımsal kooperatiflerin mevcut durumu, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara çözüm bulmak için yapılabilecek çalışmalar detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Tarım Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kurucu, yaptığı açıklamada, Manisa'nın tarım potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için kooperatiflerin güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Prof. Dr. Kurucu, "Üreticilerimizin daha iyi şartlarda üretim yapmalarını ve gelirlerini artırmalarını istiyoruz. Kooperatifler bu konuda önemli bir rol oynayacak. Bu toplantılarla, kooperatiflerimizin sorunlarına çözüm bulmak ve onlara destek olmak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.