Manisa'da şehit ailelerine ve gazilere daha iyi hizmet sunabilmek için tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları toplantı gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğini yaptığı toplantıda tüm kuruluşların tek çatı altında iletişim kurabilmesi ve hareket edebilmesi için görüşmeler gerçekleştirildi.

Şehit yakınları ve gazilerin daha iyi koşullara ulaşabilmesi için yol haritası belirlendi.

Kuruldukları 4 ay içerisinde şehit yakınları ve gazilere yönelik yardımlar dahil toplamda 253 faaliyette bulunduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, “Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmakla gurur duyarız. Hizmetlerimizi aralıksız olarak sürdüreceğiz. Şehit yakınları ve gazilerimizin yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz” dedi.