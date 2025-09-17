Manisa'da Muradiye Mahallesi’nde faaliyet gösteren ahşap palet fabrikasının depolama alanında yangın meydana geldi. Kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi’ndeki ahşap palet fabrikasının depo alanında çıkan yangına müdahale edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (MUOSB) ve İl Emniyet Müdürlüğünün TOMA araçları yangın söndürme çalışmaları için seferber oldu. Alevlerin yayılmaması için 45 personel ve 22 araçla söndürme çalışmalarının yürütüldüğünü söyleyen İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.