Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Satranç turnuvasında dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi. 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı olarak 3 kategori halinde yapılan yarışmada birinciler ödüllerini aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, genç sporcuları geleceğe hazırlamak, aldıkları ödüller ile motivasyonlarını sağlamak ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için etkinliklerini sürdürüyor. Yapılan etkinliklere bir yenisini ekleyen Büyükşehir Belediyesi, 4-5 Ekim tarihlerinde satranç turnuvası düzenledi.

Denizli, Uşak, Konya, Muğla, İzmir, İstanbul, Çanakkale ve Aydın gibi illerden gelen 168 sporcu Manisa Büyükşehir Belediyesi 1. Satranç Turnuvası’nda yarıştı. 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı olarak 3 kategoride düzenlenen satranç yarışmasında dereceye kadın ve erkek sporculara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

8 Yaş Kategorisi Dereceleri Erkeklerde Yaman Kurt birinci, Ege Böyükmedar ikinci, Kerem Acun ise üçüncü olarak ödülünü aldı.

Kadınlar kategorisinde ise Deniz Erol birinci, Beril Keskin ikinci, Gülsima Turgut ise üçüncü oldu.

10 Yaş Kategorisi Dereceleri Erkeklerde Yusuf Emir Gümüş birinci, Dora Söbeli ikinci, Aybars Kavuşan ise üçüncü olarak ödülün sahibi oldu.

Kadınlar da ise Zeynep Çoban birinci, Miray Orhan ikinci, İlbige Keçelioğlu üçüncü olarak yarışmada dereceye giren isimler arasında yer aldı.

14 Yaş Kategorisi Dereceleri Erkeklerde Bora Savran birinci, İsmail Aygen 2. Mustafa Kahrıman ise üçüncü olarak ödülünü aldı.

Kadınlar kategorisinde ise Hatice Candan birinci, Elif Deniz ikinci ve Kübra Ecrin Akalan ise üçüncü olarak yarışmayı tamamladı.

Yarışma sonunda kategorilerde dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle teslim edildi. Ödüller Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Olcak Ak Nalbant, Türkiye Satranç Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Gürkan Aydeniz, Türkiye Satranç Federasyonu Eğitim Kurulu Üyesi Cihan Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediyespor Asbaşkanı Yusuf Köseli, Manisa Büyükşehir Belediyespor Genel Müdürü Alparslan Kaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Projeler ve Gençlik Spor Şube Müdürü Müjde Günderen tarafından dereceye girenlere verildi.