Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin katılımcı yönetim anlayışı ile yaptığı uygulamalar vatandaşlardan olumlu yanıt alıyor. Büyükşehir'in internet sitesinde yapılan anket sonucu,katılımcıların yüzde 86’sının kaldırılması yönündeki oyuyla Kırmızı Yol uygulaması sona erdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kenti katılımcı yönetim anlayışı ile yönetmeye devam ediyor.

Her yapılacak uygulamada halkın fikrini almaya özen gösteren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Kırmızı Yol uygulamasının geleceğine de vatandaşların karar vermesi için anket çalışması başlatmıştı. Yapılan anket sonucunda vatandaşların yüzde 86’sı uygulamanın sona ermesi yönünde oy kullanmış ve uygulama sona ermişti.

UKOME, KIRMIZI YOL UYGULAMASINI SONA ERDİRDİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin anketinin sonuçlanmasıyla birlikte UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) yaptığı genel kurul sonrasında alınan kararla Kırmızı Yol uygulaması sonlandırıldı.

Kırmızı Yol, 2019 yılı Ocak ayında faaliyete geçmiş ve 5 yıl boyunca sadece toplu taşıma araçları tarafından kullanılmıştı. Uygulamanın sona ermesiyle birlikte Kırmızı Yol olarak bilinen tercihli yol, yeşil renge boyanarak 27 Ocak Pazartesi gününden itibaren araç trafiğine açılacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, uygulamanın sona ermesiyle birlikte çalışmalara başlanıldığını belirterek, “Benimsediğimiz katılımcı yönetim anlayışı ile kararı vatandaşlarımıza sorduk. Onlar da kararını verdi. Kullanılan oylarda yüzde 86’lık bölüm, uygulamanın kaldırılmasından yana oldu. Vatandaşlarımızın verdiği karara saygı duyuyoruz. UKOME’de yapılan genel kurulda, uygulamanın kaldırılması yönünde karar alındı. Bu yöndeki çalışmalarımız da başlamış oldu. Kırmızı Yol olarak bilinen ve sadece toplu ulaşım araçlarının kullandığı yol, yeşil renge boyanarak 27 Ocak gününden itibaren araç trafiğine açılıyor” dedi.

Yeni uygulama ile İbrahim Gökçen Bulvarı, İzmir Caddesi ve 8 Eylül Caddesi üzerinde, servis araçları ve yük taşıması yapan araçlar hariç olmak üzere çift yönlü olarak toplu taşıma araçlarına ve sivil araç trafiğine açılacak. 8 Eylül Caddesi, Ulupark, İbrahim Gökçen Bulvarı, İzmir Caddesi ve Moris Şinasi Kavşağı arasında toplu taşıma araçları ve sivil araçlar için tek şerit geliş olarak düzenlendi. Yol üzerine trafiğin akış yönünü gösteren oklar çizilerek yönler de belirtilecek. Vatandaşlar, trafikte okların belirttiği yöne uygun olarak hareket ederek trafikte seyredecek. Toplu taşıma araçları da bu yolu kullanmaya devam edecek.

Ayrıca, 3 bin 700 metrelik güzergah üzerindeki durak sayısı 13’ten 10’a düşürülerek ulaşımın hızlandırılması da amaçlandı. Toplu taşıma araçlarının trafiği tıkamaması için özel cepler yapıldı. Bu sayede araçlar, yolcu indirme-bindirme işlemlerini ceplere yanaşarak gerçekleştirecek.