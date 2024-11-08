Kırkağaç ilçesi Yağmurlu Mahallesi’nde yaşayan 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi İbrahim Çam vefat etti. Gazi Çam, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa'da 71 yaşında hayata veda eden Kıbrıs Gazisi İbrahim Çam için Kırkağaç ilçesine bağlı Yağmurlar Mahallesi camisinde askeri tören düzenlendi.

Cenaze törenine Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler’den Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığından Öğretmen Albay İskender Gülbahar, Kıbrıs Gaziler Dernek Başkanı Tuncay Afacan ve protokol üyeleri, Gazi Çam’ın ailesine başsağlığı dileklerini ileterek, merhuma Allah’tan rahmet diledi.

Askeri törenin ardından Kıbrıs Gazisi Çam’ın naaşı, Yağmurlar Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.