Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında kreş ve gündüz bakımevlerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerde minik öğrenciler oyunlar ile paylaşmayı, adil davranmayı ve eşit olmayı öğrendi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yerel Eşitlik Birimi Koordinatörlüğü tarafından, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Adnan Menderes, Uncubozköy, Kent Park ve Akgedik Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde düzenlenen etkinliklerde minik öğrenciler ‘Eşitlik Oyunları’ ile dayanışmayı, paylaşmayı ve adil davranmayı, eşitlik kavramını eğlenceli bir şekilde öğrendi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalık oluşturmak ve kız çocuklarının güçlü yarınlara hazırlanabilmesi için düzenlenen etkinliklerde çocuklar, birlikte hareket ederek ve oyunlar oynayarak eşitliğin önemini deneyimleme fırsatı buldu. Renkli görüntülere sahne olan etkinliklerde kreş öğretmenleri de öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmelerine eşlik etti. Etkinlik boyunca öğrenciler, paylaşma, dayanışma ve adil davranma üzerine kurgulanan ‘Eşitlik Oyunları’ ile toplumsal cinsiyet eşitliğini eğlenceli bir şekilde öğrendiler. Manisa Büyükşehir Belediyesi, kız çocuklarının özgüvenle büyüyebileceği, eşit haklara sahip olabileceği bir gelecek için çalışmalarını sürdürüyor.