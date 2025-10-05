Manisa Balıkesirliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen Balıkesir Tanıtım Günleri, ikinci gününde de renkli etkinliklerle devam etti. Cumhuriyet Meydanı’na gelen vatandaşlar, Balıkesir yöresine ait yiyecek, içecek ve hediyelik eşya stantlarını gezerek bölgenin kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.MANİSA (İGFA) - Manisa'da düzenlenen Balıkesir Tanıtım Günleri'nde Balıkesir’in Dursunbey ilçesinden gelen Barana Folklor Ekibi sahne aldı.

Geleneksel kıyafetleriyle sahneye çıkan ekip, yöresel türküler, maniler, oyunlar ve çeşitli gösterilerle izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Görsel şovlar ve sahne performansları izleyicilerden tam not aldı.

Dernek Başkanı Mümin Şafak, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Balıkesir kültürünün en önemli miraslarından biri olan Barana geceleri ve Barana sohbetlerini Manisa’da yaşattık. Dursunbey Barana Folklor Ekibi’ni misafir ettik, Balıkesir ve Manisa dostlarımıza mükemmel bir gece sunduk. Kökeni Orta Asya’ya dayanan ve Türk kültürünün önemli bir parçası olan bu toplumsal etkinlik, somut olmayan kültürel miras olarak halen Dursunbey’de yaşatılmaktadır.” dedi.

Tanıtım günleri boyunca bölge kültürünün tanıtılmasına yönelik çeşitli etkinliklerin devam edeceği öğrenildi.