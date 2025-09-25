Manisa'da 38. Ahilik Haftası, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle başladı. 22-28 Eylül tarihleri arasında kutlanacak hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Tören programına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da katıldı.MANİSA (İGFA) - 22-28 Eylül tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilecek Ahilik Haftası kutlama programı Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, MESOB Başkanı Hasan Geriter, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, bürokratlar, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli yer aldı.

Çelenk sunma töreni sonrasında program; Valilik ziyareti ile devam etti. Ardından Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan kortej yürüyüşü, Bedesten Meydanı’nda sona erdi. Bedesten’de devam eden programda protokol üyeleri tarafından konuşmalar gerçekleştirildi.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, yaptığı konuşmasında geçmişten günümüze Ahilik Kültürü hakkında bilgi verdi, Ahilik Haftası’nı kutladı. Vali Özkan, “Kadimden beri en geleneksel en sürdürülebilir, en vazgeçilemez bir mesleği icra ediyorsunuz. Toplumumuzun adeta iskeletini oluşturuyorsunuz ve toplumumuzun ortalamalarını taşıyorsunuz. Toplumumuzun, Türk milletinin, şehrimizin hissiyatının tercümanlarısınız sizler. Dolayısıyla tarihten sudur edip gelen bu hissiyatın mümessili olmak, temsilcisi olmak, taşıyıcısı olmak ayrı bir kıymettir, ayrı bir değerdir. Bu aynı zamanda milli değerlerimizi, manevi değerlerimizi, kültürel değerlerimizi en berrak bir şekilde, en saf bir şekilde taşıyıp gelecek nesillere aktaran bir mecradır. Bu ahilik kültürü” diye konuştu.

Ahilik Haftası’nı kutlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kadim geleneğin, esnaf odaları ve esnafların yaşattığı kültürle devam ettiğine dikkati çekerek, "Ne yazık ki toplum olarak birçok değerimizi yitiriyoruz; ama esnaflık ve Ahilik, asla kaybetmememiz gereken değerler arasında yer alıyor. Anadolu topraklarında bin yılı aşkın süredir varlığını sürdüren, hoşgörüyü, dayanışmayı, yardımseverliği ve cömertliği esas alan Ahilik geleneğimizi yaşatan tüm esnaflarımıza yürekten teşekkür ediyor, hayırlı, helal ve bereketli kazançlar diliyorum. Ahilik Haftası kutlu olsun” diye konuştu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Bu arada Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Yılın Ahisi de belirlendi. 'Yılın Ahisi' ödülüne ise Akhisar ilçesinde Akhisar Bakkallar ve Benzerleri Esnaf Odası üyesi olan 94 yaşındaki Abdül Balolsun layık görüldü. Düzenlenen ödül töreni ile Yılın Ahisi, Yılın Kalfası ve Yılın Çırağı ödülleri de sahiplerini buldu.