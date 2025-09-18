Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Soma Belediyesi’nin iş birliğiyle, yıllardır toprak yol olarak kullanılan eski Savaştepe Yolu asfaltla buluştu. 6 kilometrelik emülsiyonlu sathi kaplama uygulamasıyla bölgedeki ulaşım güvenli ve konforlu hale geldi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalıların ihtiyaç duyduğu her alanda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor ve yol yapımında da önemli yatırımlar gerçekleştiriyor.

Soma’da, eski Savaştepe Yolu olarak bilinen ve Beyce ile Heciz mahalleleri arasındaki ulaşımı sağlayan yol asfaltlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Soma Belediyesi işbirliğiyle yürütülen çalışmayla bölgede, 6 kilometrelik emülsiyonlu sathi kaplama uygulaması yapıldı.

Asfalt çalışmalarına büyük önem veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ile birlikte mahalleyi ziyaret etti. Mahalle muhtarları ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Besim Dutlulu, yolda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Eski Soma-Savaştepe yolunda Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Soma Belediyesi’nin ortak çalışma yürüttüğünü söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Özellikle kırsal mahalledeki vatandaşlarımız tarafından çok kullanılan bir yol. Burada muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla buluştuk. Ne kadar doğru bir yatırım olduğunu yerinde gördük. Bu doğru yatırıma bizi yönlendiren Soma Belediye Başkanımıza ve muhtarlarımıza çok teşekkür ederiz. Belediyelerimizin kaynaklarını hem ilçe belediyesi hem de büyükşehir belediyesi olarak doğru şekilde kullanmaya devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki sene de eksik olan yerlerimizin hemen hepsini tamamlayacağız. Tek kat yaptığımız yerlere ikinci kat yapacağız. Manisa’mızın, Soma’mızın ve tüm ilçelerimizin ulaşımla ilgili sorunlarını tek tek çözmek için elimizden geldiğince çalışacağız. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, eski Savaştepe Yolu’ndaki çalışmaların yanı sıra, geçtiğimiz ay Soma Kurtuluş Mahallesi’nde gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmalarını da yerinde inceledi. Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ile birlikte Nazım Yavuz Caddesi’ne giden Başkan Besim Dutlulu, caddede bulunan esnafla ve halkla selamlaştı. Başkan Dutlulu, ihtiyaç duyulan her noktada asfalt çalışmalarına hiç ara vermeden devam edeceklerini belirtti.