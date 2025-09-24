Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirilen “Kovanlar Bizden, Arıcılık Kadınlarımızdan” projesi kapsamında, arıcılık eğitimini başarıyla tamamlayan Kırkağaçlı 16 kursiyere toplam 96 arı kovanı ve arıcılık ekipmanı dağıttı.MANİSA (İGFA) - Kırsal mahallelerin ekonomik yönden gelişmesi için projeler üreten Manisa Büyükşehir Belediyesi, kadınların ekonomik hayata katılımını artıracak çalışmalar da yürütüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Kırkağaç Şehit Emrah Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen ‘Kovanlar Bizden Arıcılık Kadınlarımızdan’ projesi ile Gökçukur Mahallesi’nde yaşayan kadınlara arıcılık eğitimi verildi.

Uygulamalı Temel Arıcılık Eğitimini başarıyla tamamlayan 16 kadın kursiyere, üçü arılı, üçü arısız olmak üzere kişi başı 6 adet kovan dağıtıldı.

KOVAN SAYISI 96’YA ULAŞTI

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından proje kapsamında Kırkağaçlı kadınlara verilen kovanların sayısı toplamda 96’ya ulaştı. Ayrıca, arıcılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere arıcı maskesi, el demiri, körük, eldiven ve fırça gibi temel ekipmanlardan oluşan 16 parça arıcılık seti kursiyerlere teslim edildi.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlara destek olmayı sürdüreceklerini söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kırsal mahallelerin ekonomik gelirlerinin artması için proje üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Kadınların da ekonomiye katkı sağlaması amacıyla projeyi başlattıklarını söyleyen Başkan Dutlulu, “Ekonominin kötü gittiği bu günlerde vatandaşlarımızın gelirlerinin artması için projelerimizi üretmeye devam ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı ile kadınlarımızın da ekonomiye katkı sağlaması için onlara destek oluyoruz. Kırkağaç ilçemizde de kadınların ekonomik hayata katılımlarını sağlamak amacıyla yürüttüğümüz arıcılık projesinde eğitimlerini tamamlamış kadın kursiyerlerimize arı kovanlarını ve malzemelerini teslim ettik. Bal üretimi ile hem kendi ekonomik gelirlerine katkı sağlayacaklar hem de ekonomiye katılmış olacaklar. Arı kovanlarının kadın kursiyerlere hayırlı olmasını diliyorum” dedi.