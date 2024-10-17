Manisa Dostlar Meclisi'nin bu hafta konuğu Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu oldu. Manisa Dostlar Meclisi  Yunusemre ilçesinin sorunları, yatırımlarını   masaya yatırdı.MANİSA (İGFA) - Manisa Dostlar Meclisi sezonun 2. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Yunusemre ilçesine yapılan yatırımlar ve projeler konuşuldu. Manisa Dostlar Meclisi sözcüsü Cihan Canuyar  yaptığı konuşmada "Manisa Dostlar Meclisi olarak Yunusemre ilçemizin  sorunlarını Meclisimizde konuşuyoruz. Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu  konuk olduğu toplantımızda,   Yunusemre Belediyesinin 6 aylık çalışmalarını bizlere aktardı. Meclis üyelerimiz Yunusemre için proje, öneri ve görüşlerini aktardı.  Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu meclis üyelerimizin sorularını yanıtladı. Bilgi alışverişinde bulunduk ve  verimli bir toplantı gerçekleşti" dedi.

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Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu ise Manisa Dostlar Meclisi'nin konuğu olmaktan mutlu olduğunu ifade etti ve tüm meclis üyelerine teşekkür etti.  Kuyumcu" Yunusemre'nin daha güzelleşmesi için el birliği ile çalışacağız.  Projelerimizi   ve belediyemizin 6 aylık çalışmamızı bugün Manisa Dostlar Meclisi  üyelerine aktardık. Programda emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.