Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Demirci ilçe merkezinde gerçekleştirdiği üstyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa’nın en uzak ilçelerinden bir tanesi olan Demirci’de gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü altyapı çalışmaları kapsamında 155 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilemesinde sona yaklaşıldı. Ayrıca Atıksu arıtma tesisinde betonarme imalatlar tamamlandı.

Altyapı çalışmaları tamamlanan noktalarda ise Manisa Büyükşehir Belediyesi’nce üstyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin, Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Hüseyin Tolga Selvi, Yol Yapım Şube Müdürü Hakan Yermez ile birlikte ilçeye ziyarette bulundu.

Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, ilçede Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ile bir araya geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinatörü Melih Kuru’nun da yer aldığı ziyarette yürütülen üstyapı çalışmaları ile gerçekleştirilecek çalışmalar değerlendirildi. Ardından Genel Sekreter Yardımcısı Hacıalibeyoğlu, Belediye Başkanı Kara ve beraberindeki heyet ilçede yürütülen altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Hacıalibeyoğlu, teknik ekiplerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Üstyapı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği Demirci’de Önümüzdeki haftadan itibaren Hamam Sokak’ta da çalışmalara başlanılacağı ifade edildi. Ayrıca 2025 yılında tüm Demirci’nin üstyapısının tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, ilçe merkezinde bulunan Muhsin Yazıcoğlu Parkı ile Akıncılar Meydanı’nda da incelemelerde bulundu.

