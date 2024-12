Sakarya’yı karış karış gezen ve bugün de güne turizmin gözdesi, tarihin hatırasıyla dolu olan Taraklı’da başlayan Başkan Yusuf Alemdar, Tarihi Yunus Paşa Camii’nin yeniden ibadete açıldığı törene katıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, güne şehrin tarihi ve kültürel değeri, Osmanlı mirası Taraklı’da başladı.

Taraklı’da Tarihi Yunus Paşa Camii’nin yeniden ibadete açılışı öncesi ilk olarak Taraklı Belediyesi’ni ziyaret eden Başkan Alemdar, burada ilçede gerçekleştirilen çalışmalara dair kısa bir sohbet yaptı.

İlçede esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sarılan, hasret gideren Alemdar, esnafı tek tek dolaştı. “Hayırlı cumalar” dileklerini ileten ve bereketli işler temennisini bildiren Başkan Alemdar Sakarya’nın yarınlarını şekillendirecek projeleri anlattı, talepleri dinledi.

TARİHİ CAMİ YENİDEN İBADETE AÇILDI

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan Tarihi Yunus Paşa Camii, Cuma Namazı öncesi düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.

Yoğun katılımın olduğu açılış törenine Vali Rahmi Doğan, Bursa Vakıflar Genel Müdürü Dr. Haluk Yıldız, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, Taraklı Kaymakamı Burak Serttaş, AK Parti Taraklı İlçe Başkanı Mustafa Özen, MHP Taraklıİlçe Başkanı Halim Cingöz, İl Müftüsü Mehmet Aşık ve Taraklılılar katıldı.

1516-1517 yıllarında yapılan tarihi camide aylar sonra yeniden cuma namazı eda edildi. İlçeyi sokak sokak gezen Başkan Alemdar, Cumhur İttifakı ile birliktelik içinde hizmet ederek tarihi miras Taraklı’yı daha güzel bir geleceğe birliktelikle taşıyacaklarını vurguladı ve restorasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Alemdar şöyle dedi: “Taraklı tarihi dokusuyla ve kültürüyle şehrimizin en güzel ilçelerinden bir tanesi. Sakin ve huzur veren havası, güzel insanlarıyla Taraklı, her geçen gün artan turizm potansiyeliyle kendinden söz ettiren bir yer. Biz Taraklı’yla her zaman iç içeyiz. Cumhur İttifakı ortaklarımızla birlikle, kardeşlik hukukunu gözeterek uyumlu çalışıyoruz. Taraklı’mızın ihtiyaçlarını, vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulunduruyor, sorunları çözmek adına birlikte hareket ediyoruz. İnşallah Taraklı’mızı birlikte çalışarak daha güzel bir geleceğe taşıyacak, ilçemizin her mahallesine, sokağına hizmet götüreceğiz”

Başkan Alemdar’a taleplerini ileten, çay sohbetinde bir araya gelen vatandaşlar günün anısına fotoğraf çekildi.