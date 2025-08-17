Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’deki belediye personeline yönelik “Resmi Yazışma Kuralları, Belge Yönetimi ve Arşivleme” konulu uzaktan eğitim düzenledi. 173 idareden 745 personelin katıldığı program, hizmet kalitesini artırmayı ve kurumsal iletişimi güçlendirmeyi amaçlıyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, belediye personeline yönelik kapsamlı bir uzaktan eğitim programı gerçekleştirdi. Aday memur hazırlayıcı eğitimi kapsamında düzenlenen “Resmi Yazışma Kuralları, Belge Yönetimi ve Arşivleme” eğitimi, kamu hizmetlerinde standartlaşma ve profesyonelliği hedefliyor.

EĞİTİMDE NELER İŞLENDİ?

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi EBYS ve Arşiv Şube Müdür Vekili Gülin Karan Özkaya tarafından verilen eğitimde, resmi yazışmalarda standartlaşmanın önemi vurgulandı.

173 idareden 745 personelin katıldığı programda, Resmi Yazışmalarda Usul ve Esaslar Yönetmeliği, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), yazışma ortamları, nüsha sayısı, yazı tipi, başlık, logo, tarih, muhatap, ek, dağıtım ve imza türleri gibi konular detaylıca ele alındı.

İmza yetki yönergesi ve yetki devri gibi kritik başlıklar da işlenerek personelin bilgi eksiklikleri giderildi.

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Özcan Çetin, eğitimin kamu hizmetlerinde şeffaflık ve etkinlik için kritik olduğunu belirtti. Çetin, “Bu eğitim, Türkiye genelindeki belediye personeline hitap etmesiyle büyük bir değer taşıyor. Mesleki gelişim ve ortak dil oluşturma hedefiyle, eğitim kalitesini artırarak bu tür programlara devam edeceğiz” dedi.