Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çocuk eğitim merkezlerinde bulunan miniklere ’’Mahremiyet Eğitimi’’ verildi. Çocuk-ergen psikoloğu Duygu Ekici tarafından verilen eğitime 3-5 yaş aralığında olan minik öğrenciler katıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi düzenlediği eğitim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Uncubozköy, Kentpark ve Adnan Menderes çocuk eğitim merkezlerinde ’’Mahremiyet Eğitimi ’’ verildi. Çocuk-ergen psikoloğu Duygu Ekici tarafından verilen ’’Benim Bedenim’’ adlı eğitimde 3-5 yaş aralığındaki çocuklar yer aldı. Psikolog Ekici, eğitimde miniklere; beden bilgisi, dokunma ve sınırlar, özel alanlar, özel bölgeler ve güvenli iletişim konuları hakkında bilgi verdi. Verilen eğitimde 3-5 yaş arasındaki çocukların istismar riskini azaltmak ve sağlıklı iletişim kurmalarını sağlamak, çocukların kendi bedenleri üzerinde kontrol sahibi olmalarını, hayır deme yetisini geliştirmelerini ve özel alanlarını sınırlamaları amaçlandı.
Manisa Büyükşehirden miniklere mahremiyet eğitimi
Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çocuk eğitim merkezlerinde bulunan miniklere ’’Mahremiyet Eğitimi’’ verildi Çocuk-ergen psikoloğu Duygu Ekici tarafından verilen eğitime 3-5 yaş aralığında olan minik öğrenciler katıldı
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