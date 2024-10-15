Karacabey Belediyesi, yazlık tatil bölgesi Yeniköy'de özellikle yaz aylarında yaşanan trafik sorununu çözmek amacıyla ilk kazmayı vurdu. Orman Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokolün ardından çalışmalar başladı ve ekipler hazırlıklarına yöneldi. Bahar aylarında kullanıma açılması planlanan bu yeni yol, Malkara ve Kurşunlu güzergâhındaki trafik sıkışıklığını ortadan kaldıracak.

BURSA (İGFA) - Bursa Karacabey’in yazlık tatil bölgesi Yeniköy’de yaz aylarında oluşan trafik sorunu son yıllarda tatilcilerin en çok şikâyet ettiği konular arasında yer alıyordu. Karacabey Belediyesi, özellikle Malkara ve Kurşunlu’ya gitmek isteyen yazlıkçıların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle oluşan trafik sorununu ortadan kaldırmak için ilk kazmayı vurdu. Göreve geldikten sonra turizmle ilgili öncelikli acil projelere odaklandıklarını belirten Belediye Başkanı Fatih Karabatı, diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak ortak kararlar aldıklarını vurguladı. Orman Genel Müdürlüğü ile sorunları masaya yatırıp gerekli protokolleri imzaladıklarını ifade eden Karabatı, bu gelişmeyle birlikte trafik sorununu önemli ölçüde azaltmayı hedeflediklerini de söyledi.

“PROJEMİZİN İLÇEMİZE VE TÜM VATANDAŞLARIMIZA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM”

Yeniköy’le ilgili turizm projelerinin devam edeceğini ve bölgedeki turizm hareketliliğini olumlu yönde artırmak için yeni çalışmalar yapacaklarını duyuran Başkan Karabatı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Değerli Hemşehrilerim, bugün sizlerle Yeniköy'ümüz için önemli bir adımı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Alternatif çevre yolu projemizin çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Yeniköy’de yaz sezonunda özellikle hafta sonları 50 binlere ulaşan nüfus, beraberinde trafik sorununu da getiriyordu. Yaptığımız incelemeler sonrası orman yolu olarak kalmış alternatif bir güzergâhı devreye aldık. Böylece Yeniköy'den Malkara’ya gidiş aynı yoldan tek yönlü olarak kullanılırken, dönüş bu hazırladığımız alternatif yoldan olacak. Malkara'da Maliye Kampı olarak bilinen alanın arkasından bin beş yüz metrelik bir yolun altyapısı için ekiplerimiz çalışmaya başladı. 15 gün içinde bu çalışma tamamlanacak. Kış boyu yolun teknik durumu incelenirken gerekli düzeltmelerin ardından da baharda üst yapı çalışması tamamlanacak ve sezon öncesi kullanıma hazır hale gelmiş olacak. Turizm bölgemizde önemli bir sorunu bu şekilde çözüme kavuşturmuş olacağız. Yeniköy'ün kalkınması adına attığımız bu adımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Projemizin ilçemize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.