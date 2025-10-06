Manisa Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Atatürk Kent Parkı’nda çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Parka kurulan dev ekranla çocuklara ve ailelerine yönelik film gösterimi yapıldı. Film gösterimi hem çocuklar hem de aileleri tarafından büyük ilgi gördü.MANİSA (İGFA) - “Yeter ki Sahiplen!” kampanyası ile sokak hayvanlarının yuva bulmasına öncülük eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında bir dizi etkinliğe imza attı.

Etkinlikler kapsamında Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı’nın Kent Park’ta kurduğu stantta çocuklara ve ailelerine kek ve meyve suyu ikram edildi. Standı ziyaret eden hayvan sever vatandaşlara paketli mamalar dağıtıldı. Ayrıca katılımcılara çekilişle hediyeler verilmek üzere numaralar dağıtıldı. Yunusemre Hayvan Koruma Derneği, Manisa Hayvanları Koruma Derneği (HAKDEM) ve Sarıgöl Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği de Atatürk Kent Park’ta hediyelik eşyaların yer aldığı stantlar kurdu.

“HAYVANSEVERLERLE BİR ARADA OLMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ”

Etkinlik alanında Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, vatandaşlarla yakından ilgilenerek, “Manisa Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği şanslı patiler etkinliğinde hayvanseverlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Böyle bir organizasyonda büyük bir emek harcayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hayvan sevgisine ve onları korumanın önemine dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner, Büyükşehir olarak hayvan sevgisinin çocukluktan itibaren kazandırılmasının önemli olduğunu düşündüklerini ve bu nedenle bu tür etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.