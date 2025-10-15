İstanbul'da Maltepe Belediyesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, 15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü’ne özel olarak “Meme Kanseriyle Mücadelede Bilgi, Farkındalık ve Destek” paneli düzenledi. Etkinlik, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Maltepe Belediyesi ile Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Marmara Eğitim Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen panelin açılış konuşmasını Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gülay Kılıç yaptı.

Panelde, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Şevin Demir ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Deveci konuşma yaptı. Uzmanlar, meme kanserinde erken tanının hayat kurtarıcı olduğunun altını çizerek düzenli sağlık kontrollerinin önemine vurgu yaptı. Meme kanserine neden olan faktörler, alınabilecek önlemler ve hastalığın teknik boyutları hakkında da katılımcılara bilgi verildi.

Etkinlik sonunda konuşmacılara teşekkür edilirken, Maltepe Belediyesi'nin kadın sağlığı ve farkındalık çalışmalarına yıl boyunca devam edeceği ifade edildi.