Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Battalgazi ilçesine bağlı HacıyusuflarMahallesi’ndekanalizasyon hatçalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda mahallede başlatılan bin 780 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı çalışması tamamladı.MALATYA (İGFA) - Malatya'da Hacıyusuflar Mahallesi’nde yapılan altyapı yatırımlarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Nevzat Alan, depremden sonra Malatya’da ki vatandaşlarımız köye gelip arazilerine gelip ev yaptıklarını belirterek, "4-5 yıldır buralarda çok ev yapıldı. 40-50 hane ev yapıldı. Bunların alt yapıları yoktu. Büyükşehir Belediyemize talep ettik. Geçen sene yatırım programına aldılar. 2025 yılında da çalışması başlatıldı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’eekibine mahallemiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.

MASKİ’nin hizmetlerini sadece merkez ilçelerle sınırlı tutulmadığını, kırsal mahallelerde de kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, toplamda bin 780 metre uzunluğundaki bu hat sayesinde mahallemizin altyapı sorununu çözüme kavuşturduklarını belirterek, "Amacımız, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve altyapıdan kaynaklı sorunları en aza indirmektir. MASKİ Genel Müdürlüğü olarakaltyapı alanındaki yatırımlarımıza planlı ve kararlı bir şekilde devam ederek Malatya’nın geleceğine sağlam temeller atmayı sürdürüyoruz" diye konuştu.